Чекав 60 років: у Китаї дідусь одружився зі своїм першим коханням – душевне відео

86-річний Чжоу Гуйліня та 81-річна Ян Сюгуй з Китаю здійснило свою давню мрію – одружилися. Пара закохалася ще в юності, але життєві обставини їх розлучили.

Почуття між Чжоу та Ян спалахнули багато років тому. Тоді вони обоє були студентами одного з найпрестижніших вишів Китаю – Пекінського університету.

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Пронесли своє кохання крізь роки

Ян – була першою жінкою, у яку закохався Чжоу. Хоч їхні почуття й були сильними, та кожен з них пішов власним шляхом. Чжоу одружився і навіть відкрив середню школу у рідному місті. Чоловік працював директором навчального закладу і присвятив своє життя сфері освіти. У Ян також була власна сім'я.

Та коли дружина Чжоу і чоловік Ян померли, колишні закохані знову зустрілися. Хоч минуло близько 60 років з їхньої останньої зустрічі, та серця чоловіка і жінки були відкриті до першого кохання. Чжоу і Ян дуже щасливі, що знову разом. Пара вирішила на цей раз не втрачати свій шанс і одружитися. Закохані хочуть провести решту днів свого життя разом.



Пара возз'єдналася після 60 років розлуки / Скриншот з відео

Весілля, за китайськими мірками, було простим. На святкування запросили родичів та друзів, які помістилися за трьома столами.

Дивіться відео з весілля літньої пари:

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На весільному відео помітно, що молодята дуже щасливі. Наречена весело танцювала, а наречений спостерігав за своєю коханою. Ролик з їхнього весілля вже став вірусним у Китаї, користувачі мережі вітають наречених і бажають їм щасливого подружнього життя.