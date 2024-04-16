Уперше з 2021 року: Кеті Перрі та Орландо Блум замилували спільним виходом

Зіркова пара Кеті Перрі та Орландо Блум вразили шанувальників спільною появою на червоній доріжці. Актор та співачка сяяли від кохання й мали стильний парний образ.

Зіркова пара замилувала усіх

Перрі та Блум рідко разом з'являються на публіці, то ж цей вихід став справжнім фурором. 14 квітня зіркова пара відвідала церемонію вручення премії The Breakthrough Prize, що відбулася в Лос-Анджелесі.

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Співачка та актор мило позували фотографам у розкішному вбранні. Перрі одягла довгу чорну сукню з відкритими плечима від модного дому Coperni. Образ співачка доповнила трендовою зачіскою – волосся було зібране у хвіст разом з оригінальною прикрасою. Водночас Блум ідеально доповнював свою кохану у чорному смокінгу з метеликом.

Актор та співачка трималися за руки й закохано дивилися один на одного. Блум ледве міг відвести погляд від коханої.

До речі, це була перша спільна поява пари на червоній доріжці з 2021 року.



Романтичні Кеті Перрі та Орландо Блум підкорили всіх на червоній доріжці / Фото Getty Images

Заручені, але не одружені

Кеті Перрі та Орландо Блум разом ще з 2016 року. Після року стосунків у них була перерва, однак вже у 2019 році зірка "Піратів Карибського моря" освідчився співачці на День святого Валентина. Заповітне "так" актор почув, коли вони летіли у гелікоптері дорогою у ресторан.

У серпня 2020 року у зіркової пари народилася донька Дейзі Дав. У 2022 році Перрі говорила, що вони досі не одружилися через пандемію коронавірусу. Співачка запевняла, що як тільки ситуація стабілізується, вони з коханим відсвяткують гучне весілля.