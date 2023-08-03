Ці ідеї допоможуть у створенні бездоганного святкового настрою й точно допоможуть відволіктися від всіх проблем, зазначає 24 Канал. Про що саме йдеться – розповідаємо далі.

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"Секс у великому місті"

Цей культовий серіал полонив серця дівчат у різних куточках світу. Якщо ви давно прагнули прожити хоча б один вечір так, як це робили 4 нью-йоркські подруги – дівич-вечір є ідеальним приводом для цього.

Підготуйте тематичні запрошення з логотипом "Секс у великому місті", розмістіть там фото нареченої в образі Керрі Бредшоу. Для кожної подружки підготуйте звабливі образи, зачіски, макіяжі. Не забудьте організувати й фотосесію, щоб мати приємну згадку про цей особливий день.



Кадр з серіалу "Секс і місто" / Фото з відкритих джерел

Спільна поїздка

Через насичені робочі графіки складно разом поїхати на відпочинок. Не втратьте нагоди організувати спільний відпочинок під час дівич-вечора. Це можуть бути кілька днів в іншому місті, Карпатах, або ж навіть за кордоном.

Вечірка біля басейну

Це чудовий варіант для дівич-вечора на літо. Тут ви можете реалізувати будь-які розваги, не турбуватися про вбрання, макіяжі, зачіски. Цікавою ідеєю будуть однакові купальники, серед яких відрізнятиметься лише бікіні нареченої. Також на них можна додати різні написи тощо.

Вечірка біля басейну – це не лише оригінальне свято, а й нагода відпочити від щоденної рутини. Впевнені, ваша подруга оцінить такий вечір.



Ідея для дівич-вечора – вечірка біля басейну / Фото Canva

Майстер-клас з живопису

На майстер-класі ви зможете спробувати щось нове, разом навчитися малювати, а після – влаштувати посиденьки за келихом смачного вина. Якщо кожна з вас багато працює і має обмаль часу – це ідеальний варіант для дівич-вечора, який потребує мінімум підготовки, а також у вас залишиться картина на згадку.

Майстер-клас стрип-пластики

Групове заняття, на якому ви вивчите спокусливий танець та покажете свою жіночу енергію. Відповідно до рівня вашої підготовки хореограф підбере танцювальну зв'язку та допоможе вивчити рухи. Щоб додати вечору родзинки, подруги можуть обрати трек, який асоціюється з нареченою або їхньою дружбою. Після майстер-класу організуйте посиденьки в улюбленому закладі.