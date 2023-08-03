Эти идеи помогут в создании безупречного праздничного настроения и точно помогут отвлечься от всех проблем, отмечает 24 Канал. О чем именно идет речь – рассказываем дальше.

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"Секс в большом городе"

Этот культовый сериал пленил сердца девушек в разных уголках мира. Если вы давно стремились прожить хотя бы один вечер так, как это делали 4 нью-йоркские подруги – девичник является идеальным поводом для этого.

Подготовьте тематические приглашения с логотипом "Секс в большом городе", разместите там фото невесты в образе Кэрри Брэдшоу. Для каждой подружки подготовьте обольстительные образы, прически, макияжи. Не забудьте организовать и фотосессию, чтобы иметь приятное упоминание об этом особом дне.



Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото из открытых источников

Совместная поездка

Из-за насыщенных рабочих графиков сложно вместе поехать на отдых. Не упустите возможность организовать общий отдых во время девичника. Это могут быть несколько дней в другом городе, Карпатах или даже за рубежом.

Вечеринка у бассейна

Это отличный вариант для девичника на лето. Здесь вы можете реализовать любые развлечения, не беспокоиться о нарядах, макияже, прическах. Интересной идеей будут одинаковые купальники, среди которых будет отличаться только бикини невесты. Также на них можно добавить разные надписи и т.п.

Вечеринка у бассейна – это не только оригинальный праздник, но и возможность отдохнуть от ежедневной рутины. Уверены, ваша подруга оценит подобный вечер.



Идея для девичника – вечеринка у бассейна / Фото Canva

Мастер-класс по живописи

На мастер-классе вы сможете попробовать что-нибудь новое, вместе научиться рисовать, а после – устроить посиделки за бокалом вкусного вина. Если каждая из вас много работает и имеет мало времени – это идеальный вариант для девичника, который требует минимум подготовки, а также у вас останется картина на память.

Мастер-класс стрип-пластики

Групповое занятие, на котором вы изучите соблазнительный танец и покажете свою женскую энергию. Согласно уровню вашей подготовки хореограф подберет танцевальную связь и поможет изучить движения. Чтобы добавить вечеру изюминки, подруги могут выбрать трек, ассоциирующийся с невестой или их дружбой. После мастер-класса организуйте посиделки в любимом заведении.