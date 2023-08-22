Доведеться довго добиватися: яких жінок за знаком зодіаку найважче завоювати

Асторологи назвали чотири знаки зодіаку, представниці яких найбільш неприступні. За серце цих жінок чоловікам доведеться важко боротися.

Овен, Скорпіон, Козоріг і Водолій. Народжених саме під цими знаками зодіаку найважче завоювати, передає 24 Канал.

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Овен

Жінки, народжені під цим знаком, енергійні, самовпевнені та прямолінійні. Також вони горді та вперті, можуть скептично ставитися до нових відносин та ставити на перше місце власні цілі.

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Скорпіон

Це найнебезпечніший знак зодіаку. Водночас його представниці можуть бути загадкові та пристрасні. Нерідко ці жінки не поспішають підпускати когось близько до себе. Їм потрібно довести, що ви справді достойний партнер.

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Козоріг

Ці жінки амбіційні, наполегливі та працьовиті. Вони прагнуть до успіху у всьому, тож можуть бути перебірливими щодо партнерів. Козороги так просто не відкриють своє серце. За це кохання доведеться поборотися.

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Водолій

Жінки, народжені під цим знаком, оригінальні та прагнуть бути незалежними. З ними легко подружитися. Однак, не поспішайте розраховувати на щось більше. Водолії дуже відповідально підходять до стосунків. Також вони схильні багато працювати, тож нерідко мають мало вільного часу. Доведеться постаратися, щоб знайти так званий "ключик" до їхнього серця.

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