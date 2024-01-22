Ці 3 знаки зодіаку постійно влаштовують скандали

Деякі люди часто влаштовують скандали. Астрологи зазначають, що найбільше до цього схильні 3 знаки зодіаку.

Овен, Лев і Скорпіон. Саме ці знаки найчастіше влаштовують скандал, передає 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим знаком сильні та бойові. Овни не мовчать, якщо щось не так, як вони хочуть. Окрім того, їм можуть подобатися так звані американські гірки, коли у стосунках велика доза емоційного напруження. Ці люди нерідко влаштовують скандали.

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Лев

Леви завжди прагнуть бути в центрі уваги, на першому місці. Ці люди можуть влаштувати скандал без вагомої на те причини.

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Скорпіон

Представники та представниці цього знаку зодіаку можуть мати складний характер. До речі, саме Скорпіонів вважають найнебезпечнішими. Ці люди скандалісти. Також вони вміють зачаїтися й "помститися" в той момент, коли ви точно не бедете готові.

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