Овен, Лев и Скорпион. Именно эти знаки чаще всего устраивают скандал, передает 24 Канал.

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Овен

Родившиеся под этим знаком сильные и боевые. Овны не молчат, если что-то не так, как они хотят. Кроме того, им могут нравиться так называемые американские горки, когда в отношениях большая доза эмоционального напряжения. Эти люди нередко устраивают скандалы.

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Лев

Львы всегда стремятся быть в центре внимания, на первом месте. Эти люди могут устроить скандал без веской на то причины.

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Скорпион

Представители и представительницы этого знака зодиака могут носить иметь характер. Кстати, именно Скорпионов считают самыми опасными. Эти люди скандалисты. Также они умеют затаиться и отомстить в тот момент, когда вы точно не будете готовы.

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