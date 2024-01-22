Скорпіон, Лев, Овен і Телець. Народжені під цими знаками зодіаку не вміють пробачати зраду, передає 24 Канал.

До речі Ці 3 знаки зодіаку вже сьогодні зрадять коханих

Скорпіон

Люди, народжені під знаком цим знаком, віддані та пристрасні в стосунках. Вони вважають зраду однією з найважчих ран, які можуть отримати. Для Скорпіонів вірність і довіра відіграють величезну роль. Тож зрада може викликати глибоке розчарування.

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Телець

Ці люди цінують стабільність і надійність. Вони вкладають багато зусиль у будівництво здорових та міцних стосунків. Зрада розбиває серце Тельців. Вони дуже болісно її переносять.

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Лев

Для Левів вкрай важливо відчувати себе цінними та особливими. Зрада може викликати у них глибоку образу та розчарування. Ці люди очікують від свого партнера великої відданості та вірності.

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Овен

Ці люди не переносять зрад та обманів. Для них це дуже складна перешкода, яку неможливо подолати на шляху до щасливих стосунків.

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