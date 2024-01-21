Названо 3 знаки зодіаку, які не вірять у кохання

Не всі люди вірять у кохання. Ба більше, частина повністю відкидає його.

Овен, Стрілець і Діва. Ці три знаки зодіаку не вірять у кохання з першого погляду, передає 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим знаком не вірять у кохання з першого погляду. Вони дуже пристрасні та самодостатні, і віддають перевагу свободі та незалежності.

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Стрілець

Люди, які народилися під цим знаком, здебільшого не вірять у кохання з першого погляду. Вони шукають пригоди та нові враження, не люблять зобов'язання.

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Діва

Представники цього знаку зодіаку також не вірять у кохання з першого погляду. Вони практичні аналітики. Віддають перевагу розумним та стабільним зв'язкам.

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