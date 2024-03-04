Терезам взагалі не підходять ці 3 знаки зодіаку

Три знаки зодіаку категорично не підходять Терезам. Їм навіть не варто щось пробувати, адже нічого доброго не вийде.

Так, Скорпіон, Рак і Овен, – саме ці знаки зодіаку мають найнижчу сумісність з Терезами. Чому, пише Love 24.

До речі Сумісність зашкалює: 3 знаки зодіаку, які найкраще підходять Терезам

Рак

Раки можуть бути занадто емоційними та людьми настрою. Тим часом Терези шукають стабільності, спокою та гармонії.

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Скорпіон

Скорпіони можуть бути надто інтенсивними та впертими для Терезів, які прагнуть взаєморозуння й гармонії. У цій парі ймовірні часті конфлікти.

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Овен

Зазвичай Овни запальні, вперті та енергійні, що може спричинити напругу у стосунках з Терезамами, які цінують гармонію та спокій. Овни можуть диктувати партнери, що треба зробити, втім, ігнорувати його потреби.

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