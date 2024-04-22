Уже у травні: кому зі знаків зодіаку цієї весни розіб'ють серце
Ця весна буде нелегкою для кількох знаків зодіаку. Кохана людина розіб'є їм серце.
Так, Козороги та Стрільці, уже до кінця травня вам, ймовірно, доведеться переживати зраду. Справитися з емоціями буде дуже важко, пише Love 24.
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Козоріг
Уже найближчими тижнями кохана людина може скочити в гречку. Однак, ви не одразу про це дізнаєтеся. А далі гірка правда розіб'є серце.
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Стрілець
У травні ваше життя може раптово змінитися. З'ясуєтеся, що кохана людина вже давно ходить наліво. Просто в один момент припинить це приховувати.
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