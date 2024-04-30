Названо 3 знаки зодіаку, до яких у травні повернуться колишні

В останній місяць весни представники трьох знаків зодіаку можуть зійтися зі своїми колишніми. Однак, не у всіх з цього вийде щось хороше.

Овен, Терези та Скорпіон. Саме до цих трьох знаків зодіаку зовсім скоро повернуться колишні, передає Love 24.

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Овен

Уже найближчими тижнями до Овна може повернутися колишній партнер чи партнерка. Для декого це буде навіть дуже неочікувано. Втім, кохана людина дасть ще один шанс.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку випадково зустрінуть колишнього чи колишню. Ця людина спробує повернути стосунки. І Терези погодяться. Втім, з часом можуть про це сильно пожаліти.

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Скорпіон

Здавалося б, що це вже неможливо. Втім, зовсім скоро повернеться близька людина. Тож у травні Скорпіони спробують ще раз збудувати міцні стосунки. Чи вийде з цього щось добре, – залежить від бажання та праці двох партнерів.

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