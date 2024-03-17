У наступні 7 днів цим 4 знакам вкрай важливо дослухатися до свого серця

Наступного тижня декому варто особливо дослухатися до свого серця. Попереду важливе рішення.

Так, Водолій, Діва, Телець і Риби, зробіть так, як відчуваєте. Не бійтеся, ваше від вас не піде, пише Love 24.

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Водолій

Прислухайтеся. Ваше серце знає, як ніхто інший, чого й кого зараз потребуєте. Не бійтеся, ось побачите, що зовсім скоро все наладиться.

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Телець

Наступного тижня вам доведеться ухвалити непросте рішення. Прислухайтеся до серця. Воно знає, як краще.

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Діва

Не ігноруйте те, що всередині вас. Ви давно зробили вибір. Ідіть за покликом серця.

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Риби

Доля підготувала дещо цікаве. Втім, не просіть допомоги. Ваше серце – найкращий порадник.

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