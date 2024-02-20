Несумісність зашкалює: цим 3 знакам зодіаку не можна бути разом з Водоліями
Частина людей ніяк не можуть збудувати міцні та гармонійні стосунки. Астрологи переконані, це зовсім не легко зробити, коли ваші знаки зодіаку несумісні.
Так, Тельцю, Раку та Скорпіону не можна бути з Водолієм. Це несумісні знаки зодіаку, передає Love 24.
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Телець
Ці два знаки зодіаку по-різному дивляться на світ, що нерідко може призвести до напруги в стосунках. Тельці прагнуть стабільності та комфорту, тим часом Водолії найбільше цінують свою незалежність і свободу.
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Рак
Водолії схильні шукати нових і нових пригод. Тим часом Ракам до душі проводити чи не весь час вдома. І хоча народжені під цим знаком зодіаку дуже емоційні, вони скриті. Натомість Водолії обожнюють ділитися усім з коханою людиною, це може призвести до конфліктів.
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Скорпіон
Ці люди прагнуть бути головними. Окрім того, Скорпіони вперті, часто ревниві та можуть підозрювати партнера. Такий підхід до стосунків може викликати у Водоліїв негативні емоції, призводити до конфліктів. Адже народжені під цим знаком найбільше за все цінують свою незалежність і свободу.
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