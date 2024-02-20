Так, Тельцю, Раку та Скорпіону не можна бути з Водолієм. Це несумісні знаки зодіаку, передає Love 24.

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Телець

Ці два знаки зодіаку по-різному дивляться на світ, що нерідко може призвести до напруги в стосунках. Тельці прагнуть стабільності та комфорту, тим часом Водолії найбільше цінують свою незалежність і свободу.

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Рак

Водолії схильні шукати нових і нових пригод. Тим часом Ракам до душі проводити чи не весь час вдома. І хоча народжені під цим знаком зодіаку дуже емоційні, вони скриті. Натомість Водолії обожнюють ділитися усім з коханою людиною, це може призвести до конфліктів.

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Скорпіон

Ці люди прагнуть бути головними. Окрім того, Скорпіони вперті, часто ревниві та можуть підозрювати партнера. Такий підхід до стосунків може викликати у Водоліїв негативні емоції, призводити до конфліктів. Адже народжені під цим знаком найбільше за все цінують свою незалежність і свободу.

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