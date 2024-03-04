Сумісність зашкалює: 3 знаки зодіаку, які найкраще підходять Терезам

Деякі знаки зодіаку прямо-таки ідеальні партнери для Терезів. Астрологи виділили одразу три.

Так, Водолій, Риби та Лев найбільше підходять Терезам. Чому саме вони, передає Love 24.

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Водолій

Водолії дуже цінують свободу і незалежність, як і Терези. Також Водолії можуть надихнути їх на досягнення нових висот.

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Риби

Терези може добре ладити з Рибами, оскільки вони відомі своєю емпатією та чутливістю. Риби допоможуть Терезам виражати свої почуття, розумітимуть їх і підтримуватимуть.

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Лев

Люди, народжені під цим знаком, можуть привернути увагу Терезів своєю енергійністю та харизмою. Леви завжди очікують визнання та шанування. Втім, готові пітримувати партнера в досягненні спільних цілей.

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