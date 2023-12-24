Можуть розлучитися: у яких знаків зодіаку 2024 рік почнеться з проблем в особистому житті

Уже на початку нового року в кількох знаків зодіаку можуть виникнути проблеми в особистому житті. Вони можуть розлучитися.

Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, у яких 2024 рік може початися з проблем в особистому житті. Зокрема, це Лев, Овен, Близнюки та Діва, передає 24 Канал.

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Лев

Представників цього знака зодіаку чекає розрив стосунків. Усе через зраду.

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Близнюки

Вже у перші тижні нового року в Близнюків можуть почастішати конфлікти з коханою людиною. Обговоріть проблемні питання, бо можете втратити одне одного.

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Діва

Кохана людина може скочити в гречку. Ця гірка правда розіб'є Дівам серце.

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Овен

На початку року Овни можуть завести інтрижку на роботі. Втім, приховати це не вийде. Є ризик втратити кохану людину.

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