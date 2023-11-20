Козоріг, Рак і Близнюки, вам варто урізноманітнити секс. Дослухайтеся до свого тіла та щиро поговоріть з партнером чи партнеркою про те, що приносить вам нереальне задоволення, пише 24 Канал.

Цікаво Дізнайтеся вже зараз: які 5 знаків зодіаку у 2024 році повернуться до колишніх

Козоріг

Представники та представниці цього знаку зодіаку можуть відчувати потребу у змінах та нових враженнях у сексуальному житті. Підніміть градус пристрасті в спальні. Спробуйте нові пози, експериментуйте з ролевими іграми або використовуйте іграшки.

Гороскоп для Козорогів

Рак

Листопад стане періодом для Раків, щоб проявити свою творчість у сексуальних стосунках. Зокрема, вивчити еротичні масажі або ж частіше займатися коханням поза межами спальні. Важливо знайти гармонію між фізичною і емоційною інтимністю, щоб збагатити свої стосунки. До речі, у нагоді стануть навіть короткі поїздки разом в інше місто.

Гороскоп для Раків

До слова Будуть на сьомому небі: 3 знаки зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця місяця

Близнюки

У листопаді більше експериментуйте. Спробуйте щось нове для себе й коханої людини. Налаштуйтеся на пошук нових шляхів, методів і засобів для задоволення. Не відмовляйте ані собі, ані партнеру чи партнерці в насолоді.

Гороскоп для Близнюків