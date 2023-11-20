Козерог, Рак и Близнецы, вам стоит разнообразить секс. Прислушайтесь к своему телу и искренне поговорите с партнером или партнершей о том, что доставляет вам нереальное удовольствие, пишет 24 Канал.

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Кознерог

Представители и представительницы этого зодиака могут испытывать потребность в изменениях и новых впечатлениях в сексуальной жизни. Поднимите градус страсти в спальне. Попробуйте новые позы, экспериментируйте с ролевыми играми или используйте игрушки.

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Рак

Ноябрь станет периодом для Раков, чтобы проявить свое творчество в сексуальных отношениях. В частности, изучить эротические массажи или чаще заниматься любовью вне спальни. Важно найти гармонию между физической и эмоциональной интимностью, чтобы обогатить свои отношения. Кстати, пригодятся даже короткие поездки вместе в другой город.

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Близнецы

В ноябре больше экспериментируйте. Попробуйте что-нибудь новое для себя и любимого человека. Настройтесь на поиск новых путей, методов и средств для удовлетворения. Не отказывайте ни себе, ни партнеру или партнерше в удовольствии.

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