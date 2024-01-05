Ці 3 знаки зодіаку у 2024 році будуть багато плакати: чи є серед них ви

Для частини знаків зодіаку 2024 буде роком кохання. Тим часом інші багато плакатимуть.

Лев, Діва та Близнюки, у вас ймовірні проблеми в особистому житті. Без сліз не обійдеться, пише 24 Канал.

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Лев

Горді Леви можуть спокуситися і зрадити кохану людину. Через це втратять її. Опісля литимуть сльози та жалітимуть про скоєне.

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Діва

Цей рік може бути для Дів нелегким. Є ризик, що кохана людина розіб'є вам серце. Будьте пильні та зверніть увагу на червоні прапорці.

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Близнюки

У 2024 році Близнюки можуть зрозуміти, що насправді не щасливі у шлюбі. Вони почуватимуться самотніми й часто плакатимуть.

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