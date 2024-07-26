Астрологи вважають, що деяким знакам зодіаку категорично не можна бути разом. Чому так та про кого саме йдеться, дізнавайтеся у гороскопі, який підготувала редакція Love 24.

До слова Навіть не розраховуйте: 2 знаки зодіаку, які не досягнуть успіху в особистому житті цього серпня

Овни та Стрільці

Овни та Стрільці – чи не найгірша пара серед знаків зодіаку. Вони двоє мають доволі складний характер, з яким буває неможливо справлятися. Через це постійно виникають конфлікти, які призводять до розставання.

Леви та Раки

Між Левами та Раками часто спалахує неймовірна пристрасть, але далі стосунки заходять у глухий кут. Щось серйозне представники цього знаку зодіаку побудувати не можуть. Якщо вони все-таки вирішать спробувати, то стикнуться з диким розчаруванням та болем. Тому краще не доводити до таких наслідків.

Водолії та Скорпіони

Нічого доброго немає й у романтичних стосунках між Водоліями та Скорпіонами. Їм краще шукати собі інших партнерів, якщо хочуть щасливого сімейного життя. Не варто витрачати час одне на одного.