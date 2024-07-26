Астрологи считают, что некоторым знакам зодиака категорически нельзя быть вместе. Почему так и о ком именно идет речь, узнавайте в гороскопе, который подготовила редакция Love 24.

К слову Даже не рассчитывайте: 2 знака зодиака, которые не достигнут успеха в личной жизни в этом августе

Овны и Стрельцы

Овны и Стрельцы – едва ли не худшая пара среди знаков зодиака. Они двое имеют довольно сложный характер, с которым бывает невозможно справляться. Из-за этого постоянно возникают конфликты, которые приводят к расставанию.

Львы и Раки

Между Львами и Раками часто вспыхивает невероятная страсть, но дальше отношения заходят в тупик. Что-то серьезное представители этого знака зодиака построить не могут. Если они все-таки решат попробовать, то столкнутся с диким разочарованием и болью. Поэтому лучше не доводить до таких последствий.

Водолеи и Скорпионы

Ничего хорошего нет и в романтических отношениях между Водолеями и Скорпионами. Им лучше искать себе других партнеров, если хотят счастливой семейной жизни. Не стоит тратить время друг на друга.