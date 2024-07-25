Згідно з астрологічним прогнозом, на успіх у романтичних стосунках не варто розраховувати Близнюкам та Стрільцям. Більше інформації читайте у гороскопі Love 24.

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Близнюки

У Близнюків проблеми в особистому житті почалися ще на початку року, однак згодом ситуацію вдалося вирівняти. На жаль, серпень принесе у цю сферу життя нові випробування. Астрологи стверджують, що довгі та відверті розмови з партнером не допоможуть, оскільки назбиралося занадто багато негативу.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Стрільцям здається, ніби стосунки з партнером стали в рази кращими за останній час. Однак Всесвіт підготував багато проблем на останній місяць літа. Можливо, на представників цього знаку зодіаку навіть чекатиме розставання. Ба більше, астрологи кажуть, що вони ще довго не зможуть зустріти нове кохання.

Гороскоп для Стрільців