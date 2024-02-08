Які 3 знаки зодіаку в Китайський Новий рік залишаться з розбитим серцем

Частина людей зустрінуть цей Китайський Новий рік з розбитим серцем. Наодинці буде зовсім нелегко справитися з переживаннями.

Так, Овен, Лев і Діва в Китайський Новий рік залишаться з розбитим серцем. Цікаво, що один з цих знаків зрадить партнера, передає 24 Канал.

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Овен

Китайський Новий рік буде не схожим на звичайний. Овни залишаться наодинці з розбитим серцем і власними переживаннями. І все тому, що в стосунках думали лише про себе самих, ігноруючи потреби та бажання партнера.

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Діва

Ймовірно, останні місяці були нелегкими. Діви ніби втратили зв'язок з партнером. Усе зовсім не так, як було на початку. Ба більше, що не день, то все дедалі гірше. Можливо, саме час ухвалити це складне рішення. Китайський Новий рік буде важким, втім, незабаром усе зміниться. Головне – дозволити собі бути щасливими.

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Лев

Не встояли перед спокусою, а далі ймовірно жалітимуть про це все життя. Зрада зруйнує стосунки. Цікаво, що розбите серце буде не лише в партнера, а й у самого Лева.

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