5 знаків зодіаку, яких зрадять у грудні: чи є у списку ви

В останній місяць 2023-го 5 знакам зодіаку, ймовірно, доведеться пережити зраду. Будьте уважні та обережні, особливо, якщо побачите червоні прапорці.

Так, Овен, Телець, Стрілець, Терези та Близнюки, уже найближчими тижнями кохана людина може скочити в гречку. Втім, багато з вас дізнаються про це далеко не одразу, пише 24 Канал.

До слова Підуть наліво: 5 знаків зодіаку, які зрадять у грудні

Овен

Частина людей за постійною рутиною починають втрачати той сильний зв'язок, який був на початку. Вашого партнера чи партнерку може приваблювати ще хтось. Однак, зрада – свідомий вибір.

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Телець

Близька серцю людина вже у грудні може піти наліво. Так, вам буде важко сприйняти цю правду. Однак, вирішіть для себе, чи готові з таким миритися, чи краще розірвати стосунки.

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Стрілець

Можливо, вам вже доводилося переживати зраду. Партнер чи партнерка обіцяли, що більше цього не повториться. Втім, у грудні, ймовірно, вкотре не дотримаються свого слова.

Гороскоп для Стрільців

Терези

Ви завжди прагнете до гармонії, балансу, взаємоповаги та підтримки. Однак, не всі люди мають однакові цінності та пріоритети. Партнер чи партнерка можуть зрадити вас.

Гороскоп для Терезів

Близнюки

Останнім часом кохана людина могла довго затримуватися на роботі, опісля запевняла, мовляв, море термінових завдань. Вас можуть звинуватити в "параної". Однак, це зовсім не заперечує той факт, що партнер чи партнерка ходять наліво.

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