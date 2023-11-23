За словами астрологів, у 2024 році до колишніх можуть повернутися Телець, Лев, Скорпіон і Козоріг. Частина з них стануть щасливими, інші згодом зрозуміють, що все-таки це було помилкою, передає 24 Канал.

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Телець

Вже на початку 2024 ви можете випадково зустріти колишню чи колишнього. Зрозумієте, що досі не відпустили. Почуття можуть посилитися. Подумайте, чи справді хочете спробувати ще раз.

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Лев

Зірки пророкують, що наступного року ви можете повернутися до колишнього чи колишньої. Втім, якщо хочете зберегти стосунки, доведеться двом над ними багато працювати.

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Скорпіон

Ймовірно, що раніше вам було дуже добре разом. Втім, в один момент ніби перестали розуміти одне одного. Поговоріть, з насправді близькою людиною. Та головне – дайте відповідь самим собі: чи хочете повернутися.

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Козоріг

Ви так багато часу витрачаєте часу на роботу. Через це страждає особисте життя. Втім, у 2024 році можете зрозуміти, що хочете повернутися. Ще є шанс усе виправити.

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