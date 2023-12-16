До кінця року 3 знакам зодіаку розіб'ють серце

Перед Новим роком декільком знакам зодіаку, ймовірно, доведеться переживати зраду. Кохана людина піде наліво, якщо вже цього не зробила.

Так, Водолій, Овен і Терези, вам варто бути дуже пильними та обережними. Може з'ясуватися, що кохана людина вам зраджує, пише 24 Канал.

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Водолій

Перед Новим роком можете дізнатися дуже неприємну новину. Це розіб'є вам серце. Однак, запам'ятайте: не звинувачуйте себе у зраді партнера чи партнерка. Це їхній вибір.

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Овен

За буденними справами ви могли навіть не помітити, як почали віддалятися одне від одного. Кохана людина може знайти когось на стороні. І ця правда буде дуже болючою.

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Терези

Партнер чи партнерка можуть вас зрадити. Важко тримати себе в руках, коли дізнаєшся про таке. Однак, зірки пророкують що у житті ще буде справжнє, вірне, щире кохання.

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