Напередодні Нового року: 3 знаки зодіаку закохаються до кінця грудня

Перед Новим роком 3 знаки зодіаку закохаються. У когось почуття будуть взаємними, іншим може не пощастити.

Так, Телець, Риби та Близнюки можуть закохатися вже до кінця грудня. Хтось матиме почуття до вже знайомої людини, інші – зустрінуть декого особливого, пише 24 Канал.

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Телець

Ви можете зустріти людину, яка переверне світ з ніг на голову. Разом буде комфортно та весело.

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Риби

Несподівано для себе можете зрозуміти, що дехто з оточення дуже сильно притягує вас. Ймовірно, ви давно знайомі з цією людиною. Втім, поки не дуже близькі.

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Близнюки

Уже найближчими днями можете зустріти людину, в яку закохаєтеся з першого погляду. Здаватиметься, що ось він – справжній ідеал.

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