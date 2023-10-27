На першому місці секс – для Скорпіонів, Левів, Овнів і Козорогів. Для них дуже важливо отримувати задоволення від інтимного контакту.

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Скорпіон

Представників цього знаку недаремно називають дуже гарячими та пристрасними. А все тому, що вони обожнюють секс. Якщо з партнером цей процес їх не влаштовує, то навряд чи такі стосунки продовжаться надовго.

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Лев

Леви – шалені коханці, які люблять домінувати у будь-яких стосунках. Вони не будуть просто зустрічатися, без інтиму. Спершу хочуть зрозуміти, яка людина в сексі, а тоді вже – знайомитись більше та спілкуватися.

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Овен

Овни часто обирають партнерів по придньому потягу. Для них – це важливо. Якщо не відчувають тої самої "хімії", то нічого не вийде. Адже для Овнів потрібно отримувати задоволення від сексуального контакту, тому звертають на це велику увагу.

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Козоріг

Козороги шукають в житті авантюризму та пригод. Нічого дивного, що для них стає нормою секс на одну ніч. А у стосунках секс для Козорогів – одна з найважливіших частин, бо ці емоції дуже їх наповнюють.

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