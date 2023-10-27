На первом месте секс – для Скорпионов, Львов, Овнов и Козорогов. Для них очень важно получать удовольствие от интимного контакта.

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Скорпион

Представителей этого знака не зря называют очень горячими и страстными. А все потому, что они обожают секс. Если с партнером этот процесс их не устраивает, то вряд ли такие отношения продлятся надолго.

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Лев

Львы – безумные любовники, которые любят доминировать в любых отношениях. Они не будут просто встречаться, без интима. Сначала хотят понять, какой человек в сексе, а потом уже знакомиться больше и общаться.

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Овен

Овны часто выбирают партнеров по природному влечению. Для них это важно. Если не чувствуют той же "химии", то ничего не получится. Ведь для Овнов нужно получать удовольствие от сексуального контакта, поэтому обращают на это большое внимание.

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Козерог

Козероги ищут в жизни авантюризма и приключений. Ничего удивительного, что для них становится нормой секс на одну ночь. А в отношениях секс для Козерогов – одна из важнейших частей, потому что эти эмоции очень их наполняют.

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