Так, Рак, Телець і Риби, 14 лютого ви можете зустріти з колишніми, пише Love 24. Втім, подумайте, чи справді цього хочете.

До речі Хто зустріне кохання, а кому розіб'ють серце: гороскоп на День Валентина для всіх знаків

Рак

У День Святого Валентина ви можете наважитися спробувати все з початку. Якщо це справжнє кохання, зможете пройти всі негаразди й ще будете щасливими.

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Телець

Ваша прив'язаність до колишнього партнера чи партнерки лише посилиться. Ймовірна зустріч ввечері 14 лютого. Втім, нічим добрим це може не закінчитися.

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Риби

Це буде дуже емоційний день. Так, 14 лютого можете провести з колишніми. Вам є про що поговорити.

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