Чого чекати кожному знаку зодіаку в День святого Валентина, кому розіб'ють серце, а які знаки відчують справжнє щастя, дізнайтеся далі.

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Овен

У День Валентина вам розіб'ють серце. Кохана людина вже ухвалила рішення. Овни, цього не змінити.

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Телець

Ви можете відчувати себе особливо прив'язаними до партнера. Спробуйте провести час разом, насолоджуючись приємними моментами, проявляючи свою любов і підтримку.

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Близнюки

Попереду знайомство з особливою людиною. Ця зустріч буде ніби які сні, втім, наяву. Усе буде так, як завжди мріяли.

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Рак

Цей День Валентина буде для вас справді особливим. Проведете його поряд з дорогою серцю людиною.

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Лев

Це ідеальний день для вираження своєї любові та створення незабутніх моментів з партнером. Проведіть час разом, насолодіться одне одним сповна.

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Діва

Це 14 лютого може бути для вас зовсім нелегким. Отримаєте неприємну новину – кохана людина зраджує. Стримати сльози буде важко. Ця гірка правда розіб'є серце.

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Терези

Сьогодні вам пощастить у коханні. Все буде легко й невимушено. Насолодіться моментом і будьте собою.

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Скорпіон

День закоханих буде справді щасливим. Проведете його поруч з коханою людиною. Якщо ж поки самотні, сьогодні все може змінитися.

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Стрілець

Ви нарешті наважитеся відкрити своє серце. І не дарма. Попереду щире взаємне кохання.

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Козоріг

У День Валентина ваше життя може значно змінитися на краще. Доля підготувала дещо дуже цікаве.

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Водолій

У День закоханих вас огорнуть теплом та турботою. 14 лютого принесе справжнє щастя. Кохайте і будете коханими.

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Риби

Ви будете дуже емоційними й чутливими в цей день. Проведіть час разом партнером, проявіть свої почуття.

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