Астрологи назвали знак зодіаку, представники якого найчастіше ненавидять День святого Валентина. Зокрема, це Скорпіон, передає 24 Канал.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку вважають найнебезпечнішим. Втім, Скорпіони вразливі й не люблять публічно виражати свої почуття.

Цікаво, що День святого Валентина може нагадувати представникам цього знаку зодіаку про невзаємне кохання, а ще посилювати почуття самотності.

Окрім того, ці люди здебільшого переконані, що проявляти любов, турботу та створювати романтичні моменти необхідно щодня, а не лише раз чи два на рік.

До речі, Скорпіони часто вважають День Валентина комерційним святом, пов'язаним з певними очікуваннями від партнера.

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Гороскоп для Скорпіонів