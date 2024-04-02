Громадськість обурилися: 63-річний священник одружився з 12-річною дівчинкою

В африканській країні Гана суспільство обурилося через шокуючий шлюб 63-річного священника з 12-річною дівчинкою. Однак з'ясувалося, що чоловік взяв дитину за дружину, аби "вберегти від інших чоловіків".

Дівчинка не житиме зі своїм чоловіком

Гборбу Вуломо обрав собі майбутню дружину, коли тій було всього лиш 6 років. 30 березня нестандартна пара одружилася.

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Громадськість почала критикувати священника через шлюб з неповнолітньою, однак місцеві лідери поспішили заспокоїти суспільство. З'ясувалося, що за старими звичаями священники мають одружуватися виключно з незайманими жінками. Однак у селищі, де трапилася історія, не залишилося дівчаток старше 9 років, які б не мали сексуального досвіду.

Отож священник вирішив одружитися з дівчинкою, аби інші чоловіки її не займали. Тепер він буде чекати, коли його дружина досягне "законного шлюбного і дітородного віку".

Наразі дівчинка буде жити зі своєю сім'єю і ходити до школи. Шлюбну церемонію молодята завершать тоді, коли дитина подорослішає. До того часу сексуальні стосунки між священником і його маленькою дружиною заборонені.

Українка одружилася з вдвічі старшим німцем

29-річна українка Юлія у тіктоці відверто розповідає про свій шлюб з 60-річним німцем Міхаелем. Жінка зізнається, що саме у шлюбі вона розцвіла – коханий постійно робить їй компліменти, мотивує та підтримує. Закохані дуже щасливі й не зважають на критику незнайомців через їхню різницю у віці.