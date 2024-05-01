"Серце під охороною дружини": фото броні українського захисника зворушує до сліз

Фотограф Patryk Jaracz опублікував у мережі фото, яке зворушує до сліз. Броню українського героя прикрашає щемливий напис "Це серце під охороною дружини".

Українські герої вже майже десять років захищають Україну від російських загарбників. Завдяки їхньому героїзму та сталевій незламності ми продовжуємо жити.

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Кохані воїнів підтримують їх та оберігають своєю любов'ю. Польський фотограф, який наразі перебуває в Україні, опублікували світлину, яка просто вражає. На броні героя напис: це серце – під охороною дружини.



Зворушливий напис на броні героя / Фото з інстаграму Patryk Jaracz

Імена героя та його коханої наразі невідомі. Однак зворушені щемливою світлиною українці бажають їм стійкості у час війни та море щастя під мирним після перемоги небом. Дехто зауважує, що саме з таких деталей складається історія незламності українців, які борються за свою свободу та майбутнє країни.

Можливо, колись цю історію кохання розкажуть у книзі або фільмі. А поки нам залишається лише захоплюватися мужністю українських захисників та захисниць, а також – їхніх коханих.