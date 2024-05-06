Джорджу Клуні – 63 роки: як вічний бабій перетворився в ідеального батька та чоловіка

Джордж Клуні багато років мав славу серцеїда та гультяя. Та все змінилося у 2014 році й сьогодні актор – відданий чоловік та люблячий батько. 6 травня Клуні святкує свій 63-й день народження та з цієї нагоди ми вирішили розповісти, хто і як підкорив серце одного з найзавидніших холостяків Голлівуду.

Список зіркових колишніх Клуні просто вражає. Актор зустрічався з топовими моделями та акторками, однак по-справжньому закохався в жінку, яка кардинально відрізняється від усіх його пасій. Про історію кохання Джорджа та Амаль Клуні читайте у матеріалі Love24.

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Життя до Амаль

У житті Клуні було багато романів – він зустрічався з акторками Рене Зелвегер, Джулією Робертс, Келлі Престон, моделями Сінді Кроуфорд та Елізабет Каналіс. Актору подобалося бути холостяком, і він точно не збирався одружуватися. Тим паче, що у 28 років Клуні вже клявся у вічному коханні акторці Талії Бальсам.

Молоді та закохані актори одружилися у Вегасі, а згодом зрозуміли, що поспішили з таким рішенням. Подружжя розлучилося у 1993 році.

Я, напевно, точно не був тим, хто мав би бути одруженим на той момент. Я просто не відчуваю, що дав Талії справедливий шанс. Я відповідальний за провал цього шлюбу,

– казав Клуні.

Один невдалий досвід і Джордж зрозумів – більше ніяких шлюбів. Якось Ніколь Кідман та Мішель Пфайфер поспорили, що Клуні до 40 років таки одружиться й матиме дітей. Акторки трохи помилилися, адже вдруге Клуні оженився на понад 10 років пізніше, аніж вони прогнозували.

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Розумна та вимоглива: яка жінка заполонила серце холостяка

У 2013 році Клуні зустрів юристку ліванського походження Амаль Аламуддін. Східна зовнішність та гострий розум жінки негайно причарували актора. Ще більше Амаль захопила його тим, що на всі дзвінки на пропозиції зустрітися від актора відповідала, що дуже зайнята. Жінка не брехала, адже у неї справді дуже відповідальна робота, у якій вона часто літає у відрядження.

Про стосунки Клуні та Аламуддін гудів весь Голлівуд. Ніхто не сподівався, що славетний холостяк закохається у юристку та правозахисницю, адже раніше у його смаку були моделі та старлетки. Та саме гострий розум та неймовірна краса Амаль причарували Клуні.

За кілька місяців після знайомства це сталося – 53-річний Джордж Клуні нарешті одружився. Хоч Амаль молодша від чоловіка на 18 років, та це ніяк не заважає їхньому щастю. Проблема була в іншому – актору було складно порозумітися з батьками дружини, які вважали, що він не рівня їхній доньці. Клуні всіляко намагався вгодити ліванським тестям, аби довести, що достойний Амаль.

Ідеальна пара

У 2017 році Амаль народила коханому двійнят – доньку Еллу та сина Александра. Так затятий холостяк перетворився у люблячого батька. Клуні навіть вирішив покинути акторську кар'єру, щоб більше часу проводити з найважливішими у його житті людьми – дружиною та дітьми.

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До речі, Амаль також зруйнувала стереотип про те, що жінки мають рано виходити заміж. Юристка зустріла Клуні у 36 років і насправді в той час вже змирилася з невдачами в особистому житті, оскільки багато працювала. Та приклад жінки показав, що можна бути успішною і в кар'єрі, і в особистому житті тоді, коли на це прийде час.

Те, що я знайшла з Джорджем, – це велике кохання, в яке я завжди вірила,

– зізналася Амаль.

Цікаво, що зараз Амаль Клуні активно захищає Україну. Після повномасштабного вторгнення Росії юристка консультує український уряд щодо притягнення держави-агресорки до відповідальності за всі злочини. Вона є учасницею міжнародної групи з правових питань і працює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. У своїй промові в Радбезі ООН у 2022 році про звірства росіян в Україні Клуні викликала в усіх мурахи.

Джордж та Амаль часто з'являються разом на публіці. Вони завжди мають неймовірний вигляд, а в їхніх поглядах один на одного помітне кохання. Подружжя Клуні – це ідеальне поєднання краси, розуму та кохання.