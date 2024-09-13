Je t'aime, Алізе: брат Кейт Міддлтон показав казкове фото з коханою
13 вересня 2024, 21:35Читать новость на русском
Джерело:jmidy
Джеймс Міддлтон – брат Кейт Міддлтон – привітав дружину Алізе з річницею весілля. З цієї нагоди він поділився прекрасною світлиною.
Джеймс та Алізе – у шлюбі вже 3 роки. У 2023 році у подружжя народився син Ініго.
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Джеймс тепло привітав дружину з річницею
Джеймс рідко демонструє почуття на публіці. Особисте життя подружжя оберігає від сторонніх поглядів. Водночас з нагоди 3 річниці він опублікував архівне фото з весілля.
Je t'aime, mon cœur. З річницею, Алізе. Наша третя річниця як чоловіка і дружини, друга без Елли, але перша як батьків,
– написав Джеймс
Елла – песик Джеймса. Він розповідав, що саме Елла врятувала його життя у період депресії. До слова, з Алізе Джеймс познайомився завдяки улюблениці.