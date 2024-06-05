У родині Міддлтонів Джеймс – наймолодший. Він має двох старших сестер: Кейт (принцесу Уельську) та Піппу.

Зверніть увагу Вільям і Кейт отримали запрошення на весілля найбагатшого холостяка Великої Британії

Тривалий час Джеймс страждав від ментальних проблем зі здоров'ям. Згодом він заявив, що у темні часи саме кокер-спаніель Елла врятувала йому життя. На жаль, песик вже пішов з життя. Водночас Джеймс береже пам'ять про фантастичну Еллу.

Джеймс зворушив історією про знайомство з коханою

Днями Джеймс презентував свою книгу "Знайомтесь з Еллою" (Meet Ella). Він зізнався, що саме вона познайомила його з майбутньою дружиною Алізе. Пара перебуває у шлюбі з 2021 року. Восени 2023 року Джеймс та Алізе стали батьками. У них народився син Ініго.

Елла познайомила мене з Алізе, через кілька років ми одружилися, ще через рік чи близько того з'явився Ініго. Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але щомиті Елла з нами. Тож якби не той момент… я б не зміг зафіксувати цей момент,

– зізнався Джеймс.

Публіка дуже тепло зустріла книгу про Еллу. Підтримати автора на презентацію прийшли дружина та син. Окрім того, у залі були песики подружжя.