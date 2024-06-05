В семье Миддлтонов Джеймс – самый младший. У него есть две старшие сестры: Кейт (принцесса Уэльская) и Пиппа.

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Долгое время Джеймс страдал от ментальных проблем со здоровьем. Впоследствии он заявил, что в темные времена именно кокер-спаниель Элла спасла ему жизнь. К сожалению, собачка уже ушла из жизни. В то же время Джеймс бережет память о фантастической Элле.

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На днях Джеймс презентовал свою книгу "Знакомьтесь с Эллой" (Meet Ella). Он признался, что именно она познакомила его с будущей женой Ализе. Пара состоит в браке с 2021 года. Осенью 2023 года Джеймс и Ализе стали родителями. У них родился сын Иниго.

Элла познакомила меня с Ализе, через несколько лет мы поженились, еще через год или около того появился Иниго. Элла и Иниго никогда не встречались, но ежесекундно Элла с нами. Поэтому если бы не тот момент... я бы не смог зафиксировать этот момент,

– признался Джеймс.

Публика очень тепло встретила книгу об Элле. Поддержать автора на презентацию пришли жена и сын. Кроме того, в зале были собачки супругов.