Свято відбудеться вже 7 червня. Віяльма й Кейт дуже чекають, однак наразі невідомо, чи вони з'являться на весіллі. Те, що Уельські – досі у списку, може бути пов'язано з тим, що весь діалог відбувається неофіційно. Зауважують, що багато питань з Кейт та Вільямом – досі нерозв'язані.

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Варто зауважити, що список гостей на весілля склали ще у 2023 році. На той час Кейт ще не знала про свою хворобу. Гросвенор також запрошував на весілля принца Гаррі. Однак той відхилив запрошення, коли дізнався, що на весіллі може бути його брат Вільям.



Публіка з нетерпінням чекає спільного виходу Кейт та Вільяма / Getty images

Що відомо про Гросвенора

Гросвенор прославився як найвідоміший холостяк Великої Британії. У червні 2024 року він одружиться з аристократкою Олівією Генсон. Цікаво, що Гросвенор є найбагатшою людиною у Великій Британії у віці до 35 років. Його статки оцінили у 9,8 мільярда фунтів стерлінгів. Титул він успадкував ще у 2016 році.