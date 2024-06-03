Без звичної впевненості: Джей Ло підловили самотньою і пригніченою – фото зірки
Джерело:Mirror
Про труднощі у шлюбі відомого голлівудського подружжя Дженніфер Лопес і Бена Аффлека говорять вже кілька тижнів. Днями співачка потрапила у кадр папараці й мала вона досить пригнічений вигляд.
Джей Ло без звичної впевненості
Знаменитість помітили у п'ятницю, 31 травня, коли вона прямувала у танцювальну студію в Лос-Анджелесі. Джей Ло була одягнена у мішкуватий костюм світлого кольору.
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У нехарактерно мішкуватому спортивному костюмі, мова тіла Джей Ло на цих знімках свідчить про те, що вона може почуватися досить вразливою або крихкою,
– сказала експертка з поведінки Джуді Джеймс.
Те, як руки зірки підтягнуті до грудей, коли вона несе сумку як бар'єр, на думку експертки, нагадують самозахист.
"Коли її голова злегка нахилена, її губи здаються стиснутими, а не розтягнутими в її характерній впевненій посмішці. Її настрій видається поганим", – додала Джеймс.
Джей Ло пригнічена на тлі чуток про проблеми в шлюбі / Фото Vasquez, LAGOSSIPTV, BACKGRID
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Що відомо про шлюб Джей Ло і Бена Аффлека
- Актори закохалися ще на початку 2000-х років. Їхня пара була однією з найпопулярніших і найкрасивіших у Голлівуді, закоханим навіть дали миле прізвище – "Бенніфер".
- Бен Аффлек освідчився коханій розкішною каблучкою, але за кілька днів до найважливішого дня весілля скасували. Пара розійшлася, чим приголомшила своїх шанувальників.
- Упордовж 20 років зірки підтримували дружні стосунки і врешті у 2022 році заявили про своє возз'єднання.
- Пара знову стала нерозлучною, а Дженніфер зізнавалася, що дуже щаслива поруч з Беном: "Я почуваюся такою щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це красива історія кохання, у якій ми отримали другий шанс. Ми обидва зробили висновок: ми такі щасливі і не хочемо повторити минулих помилок".
- На цей раз закохані таки одружилися, а весілля відсвяткували скромно.
- У травні цього року з'явилися чутки, що Лопес і Аффлек на межі розлучення. Інсайдери заявили, що подружжя працює над своїми розбіжностями, а Бен переїхав від дружини. Причиною труднощів у стосунках зірок нібито став надмірний контроль від Дженніфер.