Так, виконавиця однієї з головних ролей Дженніфер Лоуренс відверто розповіла чи користувалася послугами дублерки, коли її героїні довелося повністю роздягнутися на пляжі. І, до речі, це не перший її досвід.

Читайте також Спати заборонено: що робити після сексу?

Нічого не приховувала

"Без образ" – історія про дівчину-водійку Медді, яка хоче отримати авто і повернутися до роботи таксисткою. Саме таку оплату у вигляді Buick пропонують батьки одного юнака на ім’я Персі. Взамін вони просять лише навчити сина бути розкутішим і зацікавитися дівчатами.

Роль звабливої красуні дісталася як раз Дженніфер Лоуренс. Усіма способами вона намагається звабити хлопця. А в сцені на пляжі їй навіть довелося повністю роздягнутися! Прихильників зірки цікавив факт чи просила вона допомоги дублерки. І от в одному зі своїх інтерв’ю Лоуренс відкрила таємницю зізнавшись, що такі зйомки її ніколи не бентежили, пише Daily Mail.

У мене навіть не було жодної думки. Мені це було смішно,

– поділилася вона.

Натомість її колега, 21-річний актор Ендрю Барт Фелдман підкреслив, що вони стали дуже близькими.

"Ми миттєво стали настільки близькими, що ніколи не було нічого дивного чи небезпечного. Це було цілком професійно", – відзначив він.

Попри те, що комедія зібрала у прокаті скромні гроші і неоднозначні відгуки критиків за грубий гумор і "лінивий" сюжет, ця історія все ж декого зачепила саме темою стосунків. Вони нагадували сюжети "нульових", коли виходили подібні комедії про секс.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





А щодо Дженніфер Лоуренс і її оголеної сцени, то це вже не перший досвід. Уперше їй довелося роздягнутися на екрані для зйомок у фільмі "Червоний горобець". І тоді вона не була такою впевненою у собі.

Спочатку я хотіла відмовитися. Мене лякала думка про зйомки оголеною,

– зізналася вона.

Але потім вона переконала себе, що не треба відмовляти свого персонажа від того, що вона не хоче робити. До того ж їй допоміг впоратися із соромом режисер.

Нагадаємо, що у 2014 році Лоуренс стала стала жертвою хакера, який викрав її відверті фото і виклав у мережу. Згодом зловмисника затримали і дали 18 місяців позбавлення волі.