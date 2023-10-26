Так, исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала пользовалась ли услугами дублера, когда ее героине пришлось полностью раздеться на пляже. И, кстати, это не первый ее опыт.

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Ничего не скрывала

"Без обид" – история о девушке-водителе Мэдди, которая хочет получить авто и вернуться к работе таксисткой. Именно такую оплату в виде Buick предлагают родители одного юного парня по имени Перси. Взамен они просят лишь научить сына быть раскрепощеннее и заинтересоваться девушками.

Роль обольстительной красавицы досталась как раз Дженнифер Лоуренс. Всеми способами она пытается соблазнить парня. А в сцене на пляже ей даже пришлось полностью раздеться! Поклонников звезды интересовал факт просила ли она помощи дублера. И вот в одном из своих интервью Лоуренс открыла тайну признавшись, что такие съемки ее никогда не смущали, пишет Daily Mail.

У меня даже не было никаких мыслей. Мне это было смешно,

– поделилась она.

Ее коллега, 21-летний актер Эндрю Барт Фелдман подчеркнул, что они стали очень близкими.

"Мы мгновенно стали настолько близки, что никогда не было ничего удивительного или опасного. Это было вполне профессионально", – отметил он.

Несмотря на то, что комедия собрала в прокате скромные деньги и неоднозначные отзывы критиков за грубый юмор и "ленивый" сюжет, эта история все же кое-кого затронула именно темой отношений. Они напоминали сюжеты "нулевых", когда выходили подобные комедии о сексе.

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А что касается Дженнифер Лоуренс и ее обнаженной сцены, то это уже не первый опыт. Впервые ей пришлось раздеться на экране для съемок в фильме "Красный воробей". И тогда она не была так уверена в себе.

Поначалу я хотела отказаться. Меня пугала мысль о съемках обнаженной,

– призналась она.

Но потом она убедила себя, что не нужно отказывать своего персонажа от того, что она не хочет делать. К тому же ей помог справиться со стыдом режиссер.

Напомним, что в 2014 году Лоуренс стала жертвой хакера, который похитил ее откровенные фото и выложил их в сеть. Впоследствии злоумышленника задержали и дали 18 месяцев лишения свободы.