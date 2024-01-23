Дружина придумала, як зганьбити свого чоловіка після зради, але нарвалася на хейт

Ображена жінка може бути дуже злою. У цьому на власному досвіді переконався один чоловік зі США. Дружина публічно принизила його після того, як дізналася про його зради.

Про походеньки чоловіка дізналися усі

Жінка виставила на вулицю біля будинку матрац і обписала його червоною фарбою. Очевидно, це саме той матрац на якому її чоловік займався сексом з іншою.

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Жінка була настільки ображена і зла, що не могла втримати усе в собі. Вона вирішила розповісти про походеньки чоловіка усім сусідам й у такий спосіб принизити його. Літери були великими, то ж текст можна було помітити ще здалеку.

На ньому було таке послання: "Я змінила замки (його ім'я). Віднеси ліжко до дому (її ім'я). Повія. Я з тобою розлучаюся. Я розповіла дітям, що ти робив у нашому ліжку, і вони більше не люблять тата".



Жінка виставила на вулицю матрац і принизила чоловіка перед сусідами / Фото Reddit

Цим текстом жінка ясно дала зрозуміти, що вибачень не приймає і має твердий намір розлучитися з чоловіком.

Дехто засудив жінку, бо вона втягнула дітей

Та цю "записку" побачили не тільки чоловік і сусіди. Хтось виклав її на американський форум Reddit, де користувачі обговорюють різні теми. Деякі люди не зрозуміли таку імпульсивну помсту жінки й засудили її через те, що вона все розповіла дітям: "На мою думку, соромити свого партнера за зраду – це нормально. Однак ваші діти заслуговують на хороші стосунки зі своїм батьком, а не на те, щоб його наклепували за щось, що не має до них жодного стосунку".

Та були й ті, які з розумінням поставилися до дій жінки: "Чесно кажучи, ви не можете очікувати, що жінка буде раціональною, коли вона щойно дізналася, що кохання її життя тра*нуло когось іншого в її ліжку".

Крім того, дехто зазначив, що був у такій ситуації в дитинстві й хотів би, аби батьки про все йому розповіли.