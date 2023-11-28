Бачимось у прифронтових містах, – дружина актора й бійця ЗСУ Девізорова про свій шлюб

Фотографії з весілля акторського подружжя Максима Девізорова та Світлани Гордієнко побачив весь світ. Зараз Максим й далі на війні, а Світлана – на зйомках. Бачиться подружжя вкрай рідко.

В інтерв'ю Світлана розповіла, що чоловік не обговорював з нею своє рішення долучитися до лав Збройних Сил України. Дівчина відчувала себе безпорадною, адже не могла вплинути на вибір коханого.

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Як змінився Максим через війну

Зараз закохані бачаться близько 30 днів на рік. Бувало, що Максим виїжджав у справах у прифронтові міста, і тоді Світлана теж туди їхала, аби побути з чоловіком. Однак такі зустрічі тривали максимум день.

Коли Максим повертається додому у відпустку, Світлана помічає у ньому деякі зміни у ставлені до побуту.

Щоб там виживати, військовослужбовцям зовсім не потрібні речі, до яких ми звикли у цивільному житті. Тому приїжджаючи з фронту, захисники розуміють, що багато чого взагалі неважливо. На все це накладаються сильні психологічні навантаження,

– розповіла дружина військового.

За її словами у цій ситуації може допомогти лише кохання, розуміння та терпіння. Акторка наголосила, що дружини військових мають підтримувати своїх чоловіків. Вона сподівається, що психологічних програм для родин військовослужбовців буде більше.

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Журналісти попросили Світлану дати поради дружинам, чиї чоловіки зараз воюють. У відповідь акторка зазначила, що не вважає себе експерткою у цьому. Її стосунки з коханим у таких умовах постійно трансформуються.

"У кожного індивідуально, тому загальної формули немає. Кожному з нас у цих обставинах потрібна допомога і підтримка. Тобто я підтримую чоловіка, а він – мене", – підкреслила Гордієнко.

Для акторки дуже важливо у стосунках цінувати один одного та говорити, що ви один одному потрібні. Не потрібно боятися своїх думок, краще поділитися ними з чоловіком.

Зауважимо, на першу річницю подружнього життя Максим Девізоров мило привітав дружину в інстаграмі. Він опублікував ролик з відеоповідомлень, якими вони обмінювалися впродовж року. Боєць ЗСУ написав, що йому дуже важко бути без дружини, однак саме завдяки їй "цей рік виявився не таким безжалісно спустошуваним, яким обіцяв бути".