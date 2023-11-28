В интервью Светлана рассказала, что муж не обсуждал с ней свое решение присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. Девушка чувствовала себя беспомощной, потому что не могла повлиять на выбор любимого.

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Как изменился Максим из-за войны

Сейчас влюбленные видятся около 30 дней в году. Бывало, что Максим ехал по делам в прифронтовые города, и тогда Светлана тоже туда ехала, чтобы побыть с мужем. Однако подобные встречи длились максимум день.

Когда Максим возвращается домой в отпуск, Светлана замечает в нем некоторые изменения в отношении быта.

Чтобы там выживать, военнослужащим совсем не нужны вещи, к которым мы привыкли в гражданской жизни. Поэтому, приезжая с фронта, защитники понимают, что многое вообще неважно. На все это накладываются сильные психологические нагрузки,

– рассказала жена военного.

По ее словам, в этой ситуации может помочь только любовь, понимание и терпение. Актриса подчеркнула, что жены военных должны поддерживать своих мужей. Она надеется, что психологических программ для семей военнослужащих будет больше.

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Журналисты попросили Светлану дать советы женам, чьи мужья сейчас воюют. В ответ актриса отметила, что не считает себя экспертом в этом. Ее отношения с любимым в таких условиях постоянно трансформируются.

"У каждого индивидуально, поэтому общей формулы нет. Каждому из нас в этих обстоятельствах нужна помощь и поддержка. То есть я поддерживаю мужа, а он меня", – подчеркнула Гордиенко.

Для актрисы очень важно ценить друг друга в отношениях и говорить, что вы друг другу нужны. Не надо бояться своих мыслей, лучше поделиться ими с мужем.

Заметим, что на первую годовщину супружеской жизни Максим Девизоров мило поздравил жену в инстаграме. Он опубликовал ролик из видеосообщений, которыми они обменивались в течение года. Боец ВСУ написал, что ему очень тяжело быть без жены, однако именно благодаря ей "этот год оказался не таким безжалостно опустошенным, каким обещал быть".