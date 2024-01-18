Перш ніж попрощатися з коханою у Маріуполі, Ілля сказав їй, що "ми пройдемо через все, що б там не було". Тоді Аліна зрозуміла: вона не може здатися. Залишалося тільки триматися й вірити у майбутню зустріч.

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Зв'язок між закоханими обірвався. Ілля та Аліна потрапили у ворожий полон. Закохані не знали, яка доля спіткала одне одного. Аліна повернулася додому після 5 місяців полону й продовжила службу.

Ілля ж залишався у полоні. Чи жива його кохана, він не знав аж до 3 січня 2024 року. Ілля зізнається, що подумки вже поховав Аліну. Однак надія, що кохана жила, все-таки теплилася.

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"Аліна вже рік вдома"

Повернувшись з полону, Ілля попросив телефон, аби зателефонувати батькові. Герой зізнається, що у перші декілька секунд навіть не міг пригадати, як користуватися гаджетом. Першим запитанням Іллі було – про Аліну. На що батько відповів, що вона вже рік вдома. Того дня дівчина під час телефонної розмови почула омріяне "це – я".

Закохані нарешті зустрілися. Наразі Ілля проходить реабілітацію. У ДПСУ зауважили, що тепер він знову може міцно тримати за руку кохану.