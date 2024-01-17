73-річна Селія втратила чоловіка, у шлюбі з яким прожила 48 років. Він помер від раку у 2017 році. Жінка й гадки не мала знову влаштовувати особисте життя. Аж доки у спортивно-соціальному центрі не зустріла його... 71-річного Найджела Локвуда.

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Це був не найкращий час у житті Найджела. Він нещодавно розлучився з дружиною й вирішив, що тепер завжди залишатиметься самотнім. У Найджела почалася депресія. Аби подолати її, чоловік звернувся до фахівців. Соціальний медик порадив завітати до соціально-медичного центру. Там люди літнього віку можуть провести час за смачною їжею та теплою розмовою.

Особливих надій Найджел не мав. Однак таки вирішив скористатися порадою. Там він вперше побачив Селію. Найджел відчував симпатію до неї. Однак зупиняло те, що Селія носила обручку. Найджел не наважувався зробити перший крок. Були усі шанси, що їхня історія кохання закінчиться, не почавшись.

Селія першою зробила крок назустріч щастю

На щастя, Селія вирішила боротися за своє щастя. Вона сама підійшла до Найджела.

Я справді не думала, що знову знайду справжнє кохання. Я набралася сміливості, щоб поговорити з ним, і сказала, що живу сама, і він відповів: я – теж, – пригадує Селія.

Закохані вирішили не втрачати часу. Між ними відразу спалахнув пристрасний роман. А вже через місяць пара вирішила жити разом.

Зараз у Селії та Найджела – все чудово. Закохані мають щасливе теперішнє та планують майбутнє, сповнене романтичних пригод.