Прежде чем попрощаться с любимой в Мариуполе, Илья сказал ей, что "мы пройдем через все, что бы то ни было". Тогда Алина поняла: она не может сдаться. Оставалось только держаться и верить в предстоящую встречу.

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Связь между влюбленными оборвалась. Илья и Алина попали во вражеский плен. Влюбленные не знали, какая судьба постигла друг друга. Алина вернулась домой после 5 месяцев плена и продолжила службу.

Илья же оставался в плену. Жива ли его любимая, он не знал до 3 января 2024 года. Илья признается, что мысленно уже похоронил Алину. Однако надежда, что любимая жила, все-таки жила.

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"Алина уже год дома"

Вернувшись из плена, Илья попросил телефон позвонить отцу. Герой признается, что в первые несколько секунд даже не мог припомнить, как пользоваться гаджетом. Первым вопросом Ильи было – об Алине. На что отец ответил, что она уже год дома. В тот день девушка во время телефонного разговора услышала заветное "это – я".

Влюбленные наконец-то встретились. В настоящее время Илья проходит реабилитацию. В ГПСУ отметили, что теперь он снова может крепко держать за руку любимую.