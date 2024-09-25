Ще й чайові змусили дати: наречені оплатили своє весілля грошима гостей

У мережі завірусилася історія про весілля, на якому гостей змусили оплатити свято. Все почалося геть класично. Гості отримали запрошення та ще не підозрювали, що їх очікуватимуть чеки.

Історію розповіли на популярному форумі Reddit. Одного разу хлопець на ім'я Джек отримав запрошення на весілля від своїх друзів. Ба більше, вони заявили, що були б раді бачити і його дівчину. Герой дуже зрадів, він ще не знав, що попереду – фінансова криза.

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Деталі історії

Через деякий час Джеку прийшов лист, у якому наречені дякували, що він допоміг їм організувати весілля мрії. Окрім того, лист містив позицію: "натисніть тут для оплати". Клацнувши, Джек побачив чек на 2700 доларів. Спершу він подумав, що це – якийсь жарт. Однак коли зателефонував у ресторан, там підтвердили інформацію.

Він вирішив, що це, мабуть, шахрайство, і зателефонував до ресторану, щоб повідомити їм про це. Там йому відповіли, що Софі та Джефф дякують вам за ваш внесок, який дав їм змогу провести весілля своєї мрії,

– мовиться у повідомленні.

Однак це ще було не все. У ресторані гостей змусили заплатити по 270 доларів чайових. Зрештою, наречені не заплатили за власне весілля ані центу. Тим часом гості втратили кругленькі суми.